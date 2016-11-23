«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака». Переход может состояться зимой.

Как сообщает «СЭ», российский клуб, возможно, арендует голландца до конца чемпионата. Возможно, в контракт будет включено первоочередное право выкупить футболиста по истечении срока аренды. Также сообщается, что «Спартак» уже рассматривал кандидатуру Депая в летнее межсезонье.

Напомним, полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 миллиона евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.

На данный момент 22-летний голландец провел на клубном уровне семь матчей в нынешнем сезоне, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.