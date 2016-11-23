«Спартак» хочет арендовать Депая у «МЮ»
Полузащитник
«Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай попал в сферу интересов московского «Спартака».
Переход может состояться зимой.
Как
сообщает «СЭ», российский клуб, возможно, арендует голландца до конца
чемпионата. Возможно, в контракт будет включено первоочередное право выкупить
футболиста по истечении срока аренды. Также сообщается, что «Спартак» уже
рассматривал кандидатуру Депая в летнее межсезонье.
Напомним,
полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 миллиона евро в 2015
году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава.
На
данный момент 22-летний голландец провел на клубном уровне семь матчей в
нынешнем сезоне, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал
Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер
Юнайтед» рассчитан до 2019 года.