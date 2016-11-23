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«Йокерит» – СКА. Петербуржцы отправились в Хельсинки без Войнова

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА назвал игроков, которые смогут принять участие в матче против финского «Йокерита».

Вратари: Константин Волков, Евгений Иванников, Игорь Шестеркин.

Защитники: Антон Белов, Андрей Зубарев, Роман Рукавишников, Егор Рыков, Динар Хафизуллин, Максим Чудинов, Егор Яковлев.

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Александр Дергачев, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Стив Мозес, Сергей Плотников, Виктор Тихонов, Вадим Шипачев, Сергей Широков.

Напомним, 24 ноября в 19:30 СКА сыграет в Хельсинки с «Йокеритом». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В составе отсутствует Вячеслав Войнов. 21 ноября он провел 20 минут на льду и отдал голевую передачу в матче против ЦСКА (6:3).

После 33 матчей СКА с 82 очками занимает первое место в Западной конференции.

Отметим, вратарь СКА Микко Коскинен получил травму в матче Кубка Карьяла против сборной России. Вместо него в состав включен голкипер СКА-1946 Константин Волков.

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