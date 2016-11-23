Анатолий Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».
«Матч
будет сложным для обеих команд. «Ростов»
может победить «Баварию», это не
фантастика. «Бавария» практически
решила задачу по выходу из группы, и мне
кажется, что Карло Анчелотти привезет
в Ростов не основной состав. Так что
побороться «Ростову» сегодня есть
смысл, тем более мюнхенцы в своем
последнем матче с дортмундской «Боруссией»
оставили неудовлетворительное
впечатление», - цитирует
специалиста «Чемпионат».
Игра начнется сегодня в Ростове-на-Дону в 20:00 мск.
«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв, Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун, Полоз
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг, Рибери, Алькантара, Саншеш, Левандовски, Коста
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция