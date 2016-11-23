Анатолий Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».

«Матч будет сложным для обеих команд. «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика. «Бавария» практически решила задачу по выходу из группы, и мне кажется, что Карло Анчелотти привезет в Ростов не основной состав. Так что побороться «Ростову» сегодня есть смысл, тем более мюнхенцы в своем последнем матче с дортмундской «Боруссией» оставили неудовлетворительное впечатление», - цитирует специалиста «Чемпионат».



Игра начнется сегодня в Ростове-на-Дону в 20:00 мск.

«Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.





