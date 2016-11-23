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СКА – ЦСКА. Телегин дисквалифицирован на одну игру за фол на Шестеркине

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего ЦСКА Ивана Телегина на один матч за фол на вратаре СКА Игоре Шестеркине.

Атака игрока не владеющего шайбой, за которую Телегин получил две минуты штрафа решением комитета переквалифицирована в атаку в область головы и шеи, за которую назначается пятиминутный штраф плюс дисциплинарный до конца игры.

Напомним, эпизод произошел 21 ноября во втором периоде матча СКА – ЦСКА. Встреча завершилась победой петербургских армейцев со счетом 6:3.

В сезоне-2016/17 Телегин провел 24 матча за ЦСКА, забросил в них одну шайбу и отдал четыре голевые передачи.

Матч

СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).

Место и дата

21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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