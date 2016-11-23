Комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игры

Глава комиссии экспертов по разбору матча 12-го тура премьер-лиги «Урал» – «Терек» Анзор Кавазашвили сообщил, что в игре не обнаружены характерные черты договорного матча.

«Комиссия в составе Валерия Бутенко, Дмитрия Булыкина и Кавазашвили провела обследование матча «Урал» – «Терек» и дала свой анализ. В матче никаких характерных черт договорного матча не обнаружено, но имеются очень серьезные замечания к вратарю и в отдельных моментах – к расстановке сил в команде», – приводит «Р-Спорт» слова Кавазашвили.

Напомним, матч «Урал» – «Терек» завершился крупной победой гостей (4:1), после чего в СМИ высказывались мнения о неспортивном характере игры. Комментатор Василий Уткин назвал матч «Урал» – «Терек» договорным.