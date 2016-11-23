Телегин получил дисквалификацию на один матч за нарушение против Шестеркина
Спортивно-дисциплинарный
комитет рассмотрел один из эпизодов матча СКА – ЦСКА (6:3). Нападающий
московского клуба Иван Телегин наказан за нарушение против вратаря питерцев
Игоря Шестеркина.
Как сообщает официальный сайт лиги, материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ЦСКА наказание по Правилу 534 а (Атака игрока, не владеющего шайбой) – Малый штраф (2 мин.) на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). Кроме того, согласно регламенту КХЛ, принято решение дисквалифицировать нападающего на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
В текущем сезоне 24-летний Иван Телегин провел 24 матча за ЦСКА и заработал 5 (1+4) очков.
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция