Телегин получил дисквалификацию на один матч за нарушение против Шестеркина

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел один из эпизодов матча СКА – ЦСКА (6:3). Нападающий московского клуба Иван Телегин наказан за нарушение против вратаря питерцев Игоря Шестеркина.

Как сообщает официальный сайт лиги, материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего ЦСКА наказание по Правилу 534 а (Атака игрока, не владеющего шайбой) – Малый штраф (2 мин.) на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) - Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). Кроме того, согласно регламенту КХЛ, принято решение дисквалифицировать нападающего на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

В текущем сезоне 24-летний Иван Телегин провел 24 матча за ЦСКА и заработал 5 (1+4) очков.