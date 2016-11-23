Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на организацию ЧЕ-2022

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев сообщил, что Россия и Белоруссия подадут совместную заявку на организацию чемпионата Европы 2022 года среди мужчин.

«Мы предварительно говорили с руководством Европейской федерации гандбола, ее (заявку) воспринимают всерьез, - цитирует Шишкарева ТАСС. - Нам необходимо рассмотреть заявку и предусмотреть все вопросы, которые могут возникнуть. Мы совместно с Белоруссией координируем нашу деятельность и подадим заявку».

Напомним, ранее ФГР информировала Международную федерацию гандбола о намерении участвовать в выборах на проведение мирового первенства 2023 года среди женских команд. Предполагается, что турнир пройдет со 2 по 17 декабря в пяти городах России - Астрахани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве.







