Форвард «Лады» Шенфельд дисквалифицирован на пять матчей за нарушение с использованием колена
Спортивно-дисциплинарный
комитет КХЛ рассмотрел один из
эпизодов матча «Авангард» - «Лада» (6:3). Наказание получил нападающий гостей
Антон Шенфельд.
Как сообщает официальный сайт лиги, в его
отношении было решено оставить без изменений наказание
по Правилу 536 б (Нарушение
правил с использованием колена) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» –
Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. +
20 мин.). Согласно регламенту КХЛ, Шенфельд был дисквалифицирован на
пять матчей и оштрафован.
В текущем сезоне 23-летний Антон Шенфельд провел 33 матча за «Ладу» и заработал 20 (7+13) очков.
Матч
Авангард - Лада - 6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Зернов (Белоусов, Синицын), 1:27 (0:1). Лемтюгов (Юньков, Медведев), 2:55 (1:1). Пережогин (Пестушко), 3:21 (2:1). Бурдасов (Кучерявенко), 6:46 (3:1). Михеев 11:19 (4:1). Лемтюгов (Медведев, Пестушко), 29:33 (5:1 - бол.). Филатов (Аронсон), 34:28 (5:2). Сотниекс (Крысанов), 47:37 (5:3). Пережогин (Соботка), 51:00 (6:3).
Место и дата
22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция