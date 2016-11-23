Форвард «Лады» Шенфельд дисквалифицирован на пять матчей за нарушение с использованием колена

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел один из эпизодов матча «Авангард» - «Лада» (6:3). Наказание получил нападающий гостей Антон Шенфельд.

Как сообщает официальный сайт лиги, в его отношении было решено оставить без изменений наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.). Согласно регламенту КХЛ, Шенфельд был дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован.

В текущем сезоне 23-летний Антон Шенфельд провел 33 матча за «Ладу» и заработал 20 (7+13) очков.