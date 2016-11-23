Мирча Луческу: С «Маккаби» сыграет Лодыгин, хочу не менять его до конца года

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против Тель-Авивского «Маккаби».

- В воскресенье у «Зенита» сложный матч против «Краснодара». Значит ли это, что с «Маккаби» вы дадите отдохнуть лидерам?

- Надо уважать Лигу Европы. Не стоит забывать, что каждая победа - помощь российским клубам. Что касается состава: у нас нет основы и запасных. В зависимости от состояния игроков я и буду определяться, кто будет на поле в игре против «Маккаби».

- Лодыгин. Хочу не менять его до конца 2016 года.

- Пока не могу говорить на эту тему. На следующей неделе я встречусь с руководством и мы обсудим эти вопросы.



- Кто сыграет против «Маккаби» в воротах?

- Лодыгин. Хочу не менять его до конца 2016 года.

- Будут ли новые трансферы «Зенита»?

- Пока не могу говорить на эту тему. На следующей неделе я встречусь с руководством и мы обсудим эти вопросы.

- Вы снова из-за травмы не можете рассчитывать на Павла Могилевца. Может, ему стоило не ехать в сборную?

- Я не могу принимать решения за кого-то. Это не в моей компетенции. Игра за сборную подняла его имидж, это важно для каждого футболиста, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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