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Состав сборной России по биатлону определится 26 ноября

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
27 ноября в шведском Эстерсунде стартует 1-й этап Кубка мира по биатлону. Днем раньше определится окончательный состав сборной России.

На данный момент известны имена восьми биатлонистов, которые уже прошли отбор в главную национальную команду: у мужчин это Антон Шипулин, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Максим Цветков, у женщин – Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Татьяна Акимова и Виктория Сливко. Кто еще попадет в первую команду, определится по итогам спринтерских гонок на первом этапе Кубка IBU.

На три места в мужской сборной претендуют Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Петр Пащенко, Алексей Волков, Алексей Слепов, Юрий Шопин, Семен Сучилов.

За два места в женской команде будут бороться: Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Галина Нечкасова, Анна Никулина, Ирина Услугина, Ольга Шестерикова, Екатерина Шумилова. Спринтерские гонки на Кубке IBU пройдут 25 ноября в Бейтоштолене, где сейчас находится вся российская сборная.

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