Гран-при Канады утвержден в календаре 2017 года
Монреаль объявил о
подписании контракта на проведение Гран-при Канады в сезоне 2017 года. Мэр
города Дени Кодер сообщил о том, что гонка состоится в намеченный срок.
Ранее в предварительном календаре сезона Гран-при Канады был запланирован на 11 июня с пометкой «требует подтверждения». Теперь этап утвержден официально.
«Этап Формулы-1 очень важен. Он входит в число главных событий, которые проходят в Монреале», – заявил Кодер.
Добавим, что Гран-при Канады проводится в Монреале с 1978 года с перерывом в 1987 и 2009 годах.
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