Гран-при Канады утвержден в календаре 2017 года

Монреаль объявил о подписании контракта на проведение Гран-при Канады в сезоне 2017 года. Мэр города Дени Кодер сообщил о том, что гонка состоится в намеченный срок.

Ранее в предварительном календаре сезона Гран-при Канады был запланирован на 11 июня с пометкой «требует подтверждения». Теперь этап утвержден официально.

«Этап Формулы-1 очень важен. Он входит в число главных событий, которые проходят в Монреале», – заявил Кодер.

Добавим, что Гран-при Канады проводится в Монреале с 1978 года с перерывом в 1987 и 2009 годах.