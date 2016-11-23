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Виталий Мутко: Строительство стадиона в Самаре выйдет на проектные сроки к январю

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что строители стадиона к чемпионату мира-2018 в Самаре выйдут на проектные сроки к январю 2017 года.

Ранее сообщалось, что ФИФА обеспокоена ходом строительства самарского стадиона.

«Выход на проектные сроки, мы рассчитываем, что будет где-то к концу января. Если все мероприятия, которые мы сегодня согласовали, будут реализованы - это дополнительные краны, это, возможно, еще дополнительные субподрядчики, это некие новые технологии монтажа крыши, - то я думаю, что эта тема будет закрыта», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

По словам главы РФС, за последние два месяца в строительстве стадиона в Самаре наметился колоссальный прогресс.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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