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Александр Кокорин: «Зенит» много лет подряд играет в еврокубках, это самый сильный клуб в стране

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против Тель-Авивского «Маккаби».

- Вы тренировались индивидуально сегодня. Сможете ли принять участие в матче против «Маккаби»?
- У меня был небольшой ушиб, поэтому решили сбавить нагрузку. У меня была легкая пауза в тренировках. 

- Вы прибавляете от игры к игре. Что способствует улучшению вашей спортивной формы?
- Я рад, если вы так думаете. Я пришел в топовый клуб, тут все способствует тому, чтобы развиваться. Чувствую себя хорошо, поэтому буду рад приносить пользу «Зениту».

- Что вы вкладываете в понятие топ-клуб? «Динамо» таким не был?
- Тяжело сравнивать, ничего плохого о «Динамо» не скажу. «Зенит» на протяжении долгих лет играет в еврокубках, поэтому я могу сказать, что «Зенит» - самый сильный клуб в стране.

- Вы решили продавать пышки в акции «Давай-давай». Почему именно такое занятие?
- Мне предложили пару вариантов. Без разницы, что делать. Согласился на первый попавшийся, - приводит слова Кокорина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы

Матч

Зенит - Маккаби Т-А

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

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