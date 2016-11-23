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Алексей «Solo» Березин: «Я бы не сказал, что мы главные фавориты The Boston Major 2016»

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Капитан команды Virtus.pro Алексей «Solo» Березин в интервью CyberSport.ru поделился впечатлениями после турнира The Summit 6, рассказал как команда будет готовиться к The Boston Major 2016 и высказал свое мнение о конфликте игроков и медиаперсон.

— Честно признаться, особого чувства удовлетворения после финала лично у меня не было. Во-первых, игры выдались не самые сложные, во-вторых, формат турнира слишком домашний и мягкий, чтобы нервничать во время игр и, как следствие, нет эмоционального всплеска после победы. 

— Мы надеялись сыграть против Evil Geniuses в финале. EG удивили нас на тренировках перед началом The Summit 6, и мы считали их главным соперником. А так, конечно, мы приехали с целью выиграть The Summit. Мне кажется, OG посыпались после первой игры, пытались играть с нами в агрессивную «Доту», начиная с первых минут, но они это делают хуже нас. Как вы заметили, мы не показали ничего нового, чем бы мы не играли до этого в онлайне. На турнире мы проверили наш стиль игры и убедились, что всё в порядке. 

— Готовиться к «мейджору» мы будем в Америке. Мы едем в Сан-Хосе тренироваться в офисе NVIDIA. Перелеты многим из нас даются тяжело, поэтому мы и решили сняться с ASUS ROG DreamLeague.

— Я бы не сказал, что мы главные фавориты «мейджора». Мы лишь показали, что мы крепкая команда — ничего более. У нас отличный пул стратегий и героев, мы прекрасно понимаем друг друга в игре и вне её. Не вижу причин для переживаний с точки зрения игры. Уровень давления на турнирах от Valve всегда выше любых других. Надеюсь, мы справимся с этим.

— Медиаперсоны зачастую позволяют себе ляпнуть лишнего в твиттере. Это позиционируется как выражение своего мнения, но то, что у многих по 100 тысяч подписчиков, которые впитывают и наматывают это мнение,  конечно же, их не волнует. Думаю, это справедливо, если игроки начнут общаться с этими людьми на их языке.

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