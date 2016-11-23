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Дженсон Баттон: Позвал бы Квята на ужин, потому что он очень веселый парень

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон включил российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята в список гонщиков, которых бы он позвал на ужин.

«Определенно, это Рикки Бобби – Даниэль Риккардо. Фелипе Масса, потому что он уходит в отставку. С Фернандо Алонсо иногда бывает очень весело… А дальше затрудняюсь ответить. Я скажу вам, что однажды прислал мне Себастьян Феттель по WhatsApp. Я был в шоке! Не только потому, что он послал мне сообщение в WhatsApp, я был в шоке от содержания. Невероятно! После этого я даже сейчас не стал бы его приглашать…

Вероятно, я позвал бы Даниил Квята, поскольку он очень веселый парень. Есть одна забавная история. Мы, гонщики, часто меняемся друг с другом шлемами после гонки, и он недавно попросил мой. Когда я спросил зачем, Даниил рассказал, что я единственный пилот, у которого он когда-либо брал автограф. Он сказал: «Я хотел подружиться с девушкой и попросил автограф для нее». Это было еще за десять лет до его прихода в Формулу 1. Так что, да… У меня есть фанат. Хотя, видимо, с девушкой у него не сложилось», – приводит Autosport.com слова Баттона.

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