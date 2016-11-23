Шота Арвеладзе: Какие слабые места есть у «Зенита» скажу после игры

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Шота Арвеладзе поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

- В каком состоянии команда и как вас встретили в Санкт-Петербурге?

- Приняли очень тепло. Если не говорить о погоде. Мы посмотрели четыре матча, будет непросто, но мы готовы к игре с «Зенитом».

- Какие слабые места «Зенита» вы видите?

- Отвечу на этот вопрос после игры, а не сейчас. У каждой команды есть слабые стороны, но пока рано об этом говорить.



- Насколько на игре вашей команды скажутся погодные условия?

- Это ситуация, на которую мы не можем повлиять. В сильном холоде играть гораздо легче, чем в сильной жаре. При этом в команде чувствуют себя не очень комфортно из-за резкой смены климата.



- Согласны, что после поражения от «Зенита» в игре вашей команды что-то произошло?

- После матча с «Зенитом» мы победили в трех матчах. В том числе в дерби, причем сделали это со счетом 5:0, - приводит слова Арвеладзе корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.