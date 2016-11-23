Мужская сборная России по керлингу вышла на ЧМ-2017, обыграв Данию
Мужская сборная России по керлингу обыграла на групповом этапе чемпионата Европы в шотландском Брайхеде команду Дании (8:6).
За российскую команду выступают Алексей Тимофеев, Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Али и Артур Ражабов.
Одержав пять побед в восьми встречах, россияне завоевали путевку на чемпионат мира-2017, который пройдет в Пекине.
Напомним, ранее на мировое первенство пробилась женская сборная России, взяв верх над командой Италии (5:3).
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