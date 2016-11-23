Гендиректор «Лады»: Слова Кожевникова? Назначение тренера – прерогатива клуба, а не околохоккейных специалистов.

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. Ранее Кожевников сказал, что первым из тренеров КХЛ в отставку может уйти наставник клуба из Тольятти Артис Аболс.

«В своем интервью Александр Кожевников утверждает, что «еще ни разу не видел сильного латышского тренера». В чемпионате КХЛ работают не только российские специалисты, но и представители других стран. Что касается латвийских специалистов, то в КХЛ работает Петерис Скудра. В сборной России Олегу Знарку помогает Харийс Витолиньш, а хорошо известный тольяттинским болельщикам Петр Воробьев свою тренерскую карьеру начинал в Риге.

Теперь понятно, с чьей стороны льется грязь на «Ладу». Хотелось бы сказать, что назначение тренера – прерогатива клуба, а не всякого рода околохоккейных специалистов.

Артис Аболс принял команду в прошлом сезоне, сумел встряхнуть ее. «Лада» под руководством этого специалиста добилась заметного прогресса в игре. В нынешнем сезоне команда борется за выход в плей-офф. Да, в последнее время результаты команды не радуют ни нас, ни болельщиков, ни самих ребят. Команда и тренерский штаб во главе с Артисом Аболсом прикладывают все усилия, чтобы выйти из кризиса.

Приглашаю Александра Кожевникова на ближайшие домашние матчи, чтобы он мог увидеть, как болельщики «Лады» относятся к главному тренеру Артису Аболсу», - цитирует Вдовина официальный сайт «Лады».

«Мне с самого начала не было понятно, почему в Тольятти сделали ставку на этого специалиста. Я еще ни разу не видел сильного латышского тренера. Наоборот, в Латвию подтягивать местный хоккей всегда приезжали наши тренеры и работали там на высшем уровне. И тут вдруг в «Ладе» решили изобрести велосипед...

А еще давайте не будем юлить. Всем в хоккейном мире известно, как Аболс в прошлом году пришел в «Ладу» в штаб Сергея Светлова и как нашего прославленного российского хоккеиста там, извините за выражение, сплавляли.

Все в нашей жизни возвращается. Теперь та история, наверное, снится Аболсу в кошмарных снах. Тем более что ему в спину, судя по прессе, уже дышит Андрей Разин. Хотя на рынке есть и другие российские тренеры, выбор у Тольятти хороший», - заявил ранее Кожевников в интервью russia-hockey.ru.

«Лада» занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 38 очков.