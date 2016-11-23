Егор Филипенко: Очень хочу, чтобы чемпионом России стал «Спартак»

Защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

- Знаете, что бывших игроков «Спартака» в Петербурге встречают свистом?

- Если кто-то вспомнит, что я играл за «Спартак», вряд ли кто-то будет свистеть. Это не будет никакой проблемой.

- В первом матче вы не смогли сыграть против вашего друга Артема Дзюбы. Ожидаете эту встречу завтра?

- Очень хотелось бы сыграть против Дзюбы. Видимо, он немного избегает встречи со мной. Не берет телефон (смеется). Завтра в любом случае встретимся. Если не на поле - после игры пообщаемся.

- Следите за играми чемпионата России?

- Да, слежу. Знаю, что «Спартак» на первом месте. Очень хочу, чтобы чемпионом стал именно «Спартак», - приводит слова Филипенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

За «Спартак» Филипенко выступал с 2008 по 2012. За это время он провел 16 матчей и забил один гол.



