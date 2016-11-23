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Депутат Смолин: В Международном паралимпийском комитете хотят на нашем горе еще и заработать

Источник:  Телеканал «360»Комментарии

Член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) и депутат Госдумы Олег Смолин прокомментировал обнародованные в понедельник критерии восстановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (IPC).

«Они требуют убрать правительственных чиновников или всех политиков из руководства ПКР. В IPC хотят на созданном ими для нас горе еще и заработать. Планируется также создать финансовый фонд в размере 500 тысяч евро, то есть мы должны кормить тех, кто нам вредит. Согласно критериям IPC, необходимо пересмотреть весь состав ПКР на предмет участия каждого сотрудника в якобы имевшей место государственной программе поддержки допинга. К тому же в IPC оставляют за собой право изменить требования. Ни одной Паралимпиады по таким правилам еще не проводилось. Очевидно, что решение было крайне предвзятое и нарушает все возможные европейские ценности, презумпцию невиновности и права человека», - сказал Смолин в интервью телеканалу «360».

Ранее вице-премьер Виталий Мутко назвал критерии IPC неадекватными.

Напомним, IPC приостановил участие ПКР в организации в августе после публикации доклада независимой комиссии WADA под руководством Макларена, в котором, в частности, шла речь о существовании государственной системы поддержки допинга в России. В результате российские паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

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