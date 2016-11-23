Мирча Луческу: Шатов не сыграет в этом году

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Олега Шатова.

- На кого вы не можете рассчитывать в игре против «Маккаби»?

- Шатов завтра уедет в Хельсинки и прочистит свой голеностоп. До конца года он выбыл и сыграть не сможет, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы