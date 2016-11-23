Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов- : -Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург2 : 1Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мирча Луческу: Шатов не сыграет в этом году

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья полузащитника команды Олега Шатова.

- На кого вы не можете рассчитывать в игре против «Маккаби»?
- Шатов завтра уедет в Хельсинки и прочистит свой голеностоп. До конца года он выбыл и сыграть не сможет, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Маккаби» Тель-Авив пройдет 24 ноября в Петербурге и начнется в 19:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы

Матч

Зенит - Маккаби Т-А

Место и дата

24 ноября 19:00, Петровский, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» ПаскуатоНападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».Шота Арвеладзе: Какие слабые места есть у «Зенита» скажу после игрыГлавный тренер «Маккаби» Тель-Авив Шота Арвеладзе поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».Егор Филипенко: Очень хочу, чтобы чемпионом России стал «Спартак»Защитник «Маккаби» Тель-Авив Егор Филипенко поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Зенита».Мирча Луческу: С «Маккаби» сыграет Лодыгин, хочу не менять его до конца годаГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против Тель-Авивского «Маккаби».Александр Кокорин: «Зенит» много лет подряд играет в еврокубках, это самый сильный клуб в странеНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против Тель-Авивского «Маккаби».Куда перейдет Миранчук? Борзыкин - о вариантах продолжения карьеры игрокаКуда перейдет Миранчук? Борзыкин - о вариантах продолжения карьеры игрока«Советский спорт» рассматривает варианты продолжения карьеры полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичка«Селихов и в «Зените» говорил: «Хочу в «Спартак»! Юность спартаковского новичкаБывшие партнеры Александра Селихова – о том, каким он был в самом начале карьеры.«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы«Жуля, аккуратнее!» Азбука подготовки «Зенита» к пятой победе в Лиге Европы«Советский спорт» накануне матча с «Маккаби» с помощью букваря рассказывает о недовольстве Дзюбы, неудачах Анюкова и травме Кокорина.«Зенит» – «Маккаби». Кокорин тренировался вне общей группы и завершил занятие досрочно«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».Александр Кокорин: У меня маленький ушиб. С «Маккаби», думаю, сыграюНападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что, скорее всего, примет участие в матче 5-го тура Лиги Европы против «Маккаби».«Зенит» – «Маккаби». Данни, Кокорин и Смольников готовятся к матчу«Зенит» провел открытую тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Маккаби».Агент Боккетти: Ведем переговоры со «Спартаком» о продлении контрактаИтальянский агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, а также футболиста «Зенита» Доменико Кришито.Рашид Рахимов: В ЦСКА вложения рациональнее, чем в «Зените»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал выступление московского ЦСКА за последние четыре года. Напомним, за это время столичный клуб выиграл три титула.«Зенит» планирует приобрести КрицюкаГолкипер «Краснодара» Станислав Крицюк может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание ФАН.Кокорин станет продавцом пышек в рамках благотворительной акцииНападающий «Зенита» Александр Кокорин совместно с «Русфондом» примет участие в благотворительной акции по сбору денежных средств.Первый матч на новом стадионе в Петербурге сыграет «Зенит»Президент РФС Виталий Мутко рассказал о первом тестовом матче на строящемся стадионе в Петербурге.Олег Иванов: «Зенит» показывает самый привлекательный футбол в России за последние 8-9 летПолузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о «Зените» и рассказал, чем сине-бело-голубые отличаются от ЦСКА.СуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТДСуперВернблум и работяга Фернандо. Лучшие игроки тура по ТТД«Советский спорт» подводит статистические итоги 14-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.«Спартак» лидирует по посещаемости домашних матчей, «Зенит» – второйПосле 14-го тура «Спартак» продолжает уверенно лидировать по посещаемости домашних матчей. Средняя аудитория – 31364 человека.Иван Новосельцев: Мы с Катериной впервые сходили на матч СКА. Атмосфера классная, шоу!Защитник «Зенита» Иван Новосельцев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА (6:3).

Зенит
Зениткалендарьстатистика
Олег Шатов
Олег Шатоввсе новости
Мирча Луческу
Мирча Луческувсе новости

Cпецпредложение