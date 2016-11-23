«Терек» оштрафован на 75 000 рублей за использование громкоговорителя на матче с «Томью»
Глава КДК РФС Артур
Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на клубы РФПЛ по
итогам 14-го тура чемпионата России. В частности, был оштрафован грозненский «Терек».
«По матчу «Терек» — «Томь». Главный тренер команды Рашид
Рахимов покидал пределы технической зоны, за что «Терек» оштрафован на 20 тыс.
рублей. Также за использование системы оповещения стадиона в поддержку
принимающей команды «Терек» оштрафован на 75 тыс. руб., голос диктора звучал
уже в третий раз.
По матчу «Рубин» — «Ростов». В рапорте делегата матча данный инцидент отображен не был, однако поступила жалоба от ростовского клуба. Мы проанализировали жалобу «Ростова» и согласились с делегатом, в связи с чем казанский клуб был оштрафован на 25 тыс. рублей за правонарушение, выраженное в демонстрации несогласованного баннера. На трибуне хозяев был вывешен баннер с надписью на английском языке, перевод которой означает «Азмун — лжец», - цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».
Напомним, что матч 14-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью» завершился вничью – 0:0. Отметим, что громкоговоритель уже неоднократно использовался на домашних матчах «Терека». Ранее глава комиссии экспертов по разбору матча 12-го тура премьер-лиги «Урал» – «Терек» Анзор Кавазашвили сообщил, что в игре не обнаружены характерные черты договорного матча.
Матч
Состав
Терек: Городов, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши (Грозав, 78), Иванов, Мохаммади, Пирис (Мбенг, 80), Кузяев, Балай, Митришев (Мирзов, 72)
Томь: Коченков, Яблонски, Дудиев (Погребняк, 90), Тишкин, Жиров, Комбаров, Попов (Кудряшов, 76), Ковальчук, Баляйкин, Голышев, Касьян (Самодин, 66)
Предупреждения:
нет - Ковальчук, 32; Касьян, 36; Дудиев, 53; Самодин, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция