«Терек» оштрафован на 75 000 рублей за использование громкоговорителя на матче с «Томью»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах, наложенных на клубы РФПЛ по итогам 14-го тура чемпионата России. В частности, был оштрафован грозненский «Терек».

«По матчу «Терек» — «Томь». Главный тренер команды Рашид Рахимов покидал пределы технической зоны, за что «Терек» оштрафован на 20 тыс. рублей. Также за использование системы оповещения стадиона в поддержку принимающей команды «Терек» оштрафован на 75 тыс. руб., голос диктора звучал уже в третий раз.



По матчу «Рубин» — «Ростов». В рапорте делегата матча данный инцидент отображен не был, однако поступила жалоба от ростовского клуба. Мы проанализировали жалобу «Ростова» и согласились с делегатом, в связи с чем казанский клуб был оштрафован на 25 тыс. рублей за правонарушение, выраженное в демонстрации несогласованного баннера. На трибуне хозяев был вывешен баннер с надписью на английском языке, перевод которой означает «Азмун — лжец», - цитирует Григорьянца «Чемпионат.com».

Напомним, что матч 14-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью» завершился вничью – 0:0. Отметим, что громкоговоритель уже неоднократно использовался на домашних матчах «Терека». Ранее глава комиссии экспертов по разбору матча 12-го тура премьер-лиги «Урал» – «Терек» Анзор Кавазашвили сообщил, что в игре не обнаружены характерные черты договорного матча.