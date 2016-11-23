Илья Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Миранчуком, наши позиции сближаются
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ходе
переговоров о новом контракте с полузащитником Алексеем Миранчуком. Он отметил
сближение позиций сторон.
«Мы ведем с Алексеем переговоры. Наши позиции постепенно
сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года»,
- цитирует Геркуса «СЭ».
Ранее сообщалось, что
Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному
тренеру красно-белых Массимо Каррере. Эту информацию позднее опроверг
представитель игрока Вадим Шпинев.
Напомним,
что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника
сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант
продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть
вероятность перехода и в европейский клуб.
Добавим,
что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким
образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста
смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока
контракта останется полгода.
В
нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же
за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.
Напомним,
также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива»
Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании
контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.