Илья Геркус: «Локомотив» ведет переговоры с Миранчуком, наши позиции сближаются

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о ходе переговоров о новом контракте с полузащитником Алексеем Миранчуком. Он отметил сближение позиций сторон.

«Мы ведем с Алексеем переговоры. Наши позиции постепенно сближаются. У игрока есть контракт, который действует до ноября следующего года», - цитирует Геркуса «СЭ».

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Эту информацию позднее опроверг представитель игрока Вадим Шпинев.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.