«Барыс» обыграл «Куньлунь»
«Барыс» дома взял верх над «Куньлунем» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Никита Иванов, Кэм Баркер, Найджел Доус и Роман Старченко, у гостей - Дамьен Флери.
Команда из Астаны поднялась на седьмое место в Восточной конференции, китайский клуб остался на шестой строчке.
25 ноября «Барыс» примет «Адмирал», а «Куньлунь» днем позже сыграет в гостях с «Автомобилистом».
Матч
Барыс - Куньлунь Ред Стар - 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Голы:
Иванов (Гренц, Y. Shalapov), 2:49 (1:0). Баркер (Сен-Пьер, Доус), 4:53 (2:0). Флери (Беллемор, Альшевский Я.), 29:26 (2:1). Доус (Сен-Пьер, Савченко), 44:26 (3:1). Старченко (Кучин), 57:12 (4:1).
Место и дата
23 ноября 16:30, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
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