Валентин Балахничев: Не жду ничего хорошего от доклада Макларена

Экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев прокомментировал вторую часть доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

- Я уверен, что в ВАДА учли недостатки и замечания, которые были раньше, и нас ждет уже более серьезная доказательная база, включающая исследования образцов мочи и других элементов, которые были изъяты из Московской лаборатории и имеют отношения к Играм в Сочи и чемпионату мира по легкой атлетике в Москве. Российская сторона не знакома с содержанием расследования и не привлекалась к этому расследованию, она узнает обо всем последней. Будет очень трудно отреагировать и быстро предоставить какие-то опровержения. Я не жду ничего хорошего от доклада Макларена, тем более с самого начала он был настроен против российской стороны, и ни с одним нашим доводом, который возникал при обсуждении этого доклада, ВАДА не посчиталась, - передает слова Балахничева Sobesednik.ru.

Напомним, финальная версия доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена будет опубликована 9 декабря.