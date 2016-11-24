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Валерий Рейнгольд: Миранчук в «Спартаке» может раскрыться как Зобнин

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что в случае перехода в состав красно-белых Алексей Миранчук может значительно прибавить по сравнению с игрой, которую он показывает в «Локомотиве».

«У Алексея есть хорошие задатки футболиста. Может, сменив команду, он сумеет заиграть по-другому и проявит свои лучшие качества. Мне кажется, что «Локомотив» ему не походит.

Мы же в свое время не очень обращали внимание на Романа Зобнина в «Динамо». Там он мог раствориться, но он перешел в «Спартак» заиграл новыми красками. Возможно, с Миранчуком история повторится. Во всяком случае, я буду рад его переходу. Приятно, когда команду пополняют молодые парни и еще с российским паспортом. У него есть все задатки для успешной карьеры», - считает Рейнгольд.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.

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