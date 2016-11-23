«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» Паскуато

Нападающий «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака». Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт принадлежит «Ювентусу».

Как сообщает ITASportPress, главный тренер «Спартака» Массимо Каррера помнит Паскуато еще по времени работы в «Ювентусе». Каррера был ассистентом Антонио Конте, когда Паскуато еще находился в «Ювентусе». Издание предполагает, что это может сыграть решающую роль. Впрочем, интерес к футболисту проявляет и «Зенит».

В текущем сезоне 27-летний Кристиан Паскуато провел 12 матчей за «Крылья Советов» и забил один мяч при двух голевых передачах. Срок аренды истекает в конце нынешнего сезона.