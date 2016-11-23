«Спартак» и «Зенит» хотят приобрести нападающего «Крыльев Советов» Паскуато
Нападающий
«Крыльев Советов» Кристиан Паскуато привлек внимание «Зенита» и «Спартака».
Отметим, что форвард играет за самарский клуб на правах аренды, а его контракт
принадлежит «Ювентусу».
Как сообщает ITASportPress,
главный тренер «Спартака» Массимо Каррера помнит Паскуато еще по времени работы
в «Ювентусе». Каррера был ассистентом Антонио Конте, когда Паскуато еще
находился в «Ювентусе». Издание предполагает, что это может сыграть решающую
роль. Впрочем, интерес к футболисту проявляет и «Зенит».
В текущем сезоне 27-летний Кристиан Паскуато провел 12 матчей
за «Крылья Советов» и забил один мяч при двух голевых передачах. Срок аренды
истекает в конце нынешнего сезона.
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