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Антон Черепенников: «Где-то нужно найти золотую середину, чтобы не расстроить текущую аудиторию»

Комментарии

Глава холдинга ESforce Антон Черепенников расставил все точки над «i» в споре с комментатором студии StarLadder Романом «CaspeRRR» Лепехиным.

«Вот что меня действительно трогает: большинство крупных фондов находятся в Америке и Китае, все штаб-квартиры крупных рекламодателей — в Европе, Америке, Азии. И когда меня спрашивают про географию аудитории ESforce и я отвечаю, что 90%  — это русскоговорящие, им это не очень нравится. А рекламодатели в России, Украине, Белоруссии или Казахстане не владеют такими большими бюджетами. Что меня трогает, так это то, что выручка многих американских команд вне зависимости от результатов в 5 раз больше, чем у Virtus.pro, что англоязычные каналы в Twitch дают в разы больше выручки, чем русскоязычные. Думаете, это моя проблема? Это проблема всех: меня, Романа «CaspeRRR» Лепёхина, Виталия «v1lat» Волочая, «Эпицентра», Natus Vincere, «Старладера», обычного зрителя и посетителя любого сайта о киберспорте. 

Почему же это касается и кастеров? Потому что я говорю инвесторам и рекламодателям: посмотрите киберспортивные трансляции, и порой, мягко говоря, переживаю, что они там увидят, или не дай бог, заметят чат в Twitch. Инвесторы и рекламодатели, которых получится заинтересовать, будут смотреть весь рынок, не только ESforce, но, возможно, тот же Starladder, для которого это плюс. Именно об этом я подумал, когда сам смотрел матч  Virtus.pro G2A на The Summit 6. Потому что привлекая более платежеспособную аудиторию 30+, повышая монетизацию и охват, индустрия будет богаче, она будет развиваться. 

В этом меня не поняли наши любимые кастеры, и я думаю, в том числе, и рухабовцы. Ребята порой работают по 10-12 часов на трансляциях и получают не то чтобы много, но окупить и это — большая задача. Естественно, когда человек вкалывает и любит свое дело, он защищается, когда его критикуют. Но в чем мой основной посыл? Вы думаете, меня на самом деле волнуют конкретные кастеры и их поведение? Нет, меня волнует, как их воспринимает аудитория и их деятельность как медийный продукт. Они свято верят, что работают на свою аудиторию и что все хорошо, а тут мерзкий коммерсант лезет с глупыми вопросами, критикует и еще — о боже — не знает всех в лицо.

Почему я устроил все это публично? Я получил возможность поговорить с Каспером в нужном мне формате. В приватной беседе и без горения мнение СЛТВ услышать не получилось бы. Прочитал больше 10 000 комментариев, услышал мнения. Попробовал себя в роли ведущего, чтобы понять, что это за адская работа — сидишь, стараешься, а потом читаешь «вау»-комментарии. Увидел внутренние переписки и реакцию сотрудников, что тоже очень важно. 

Что же я ищу на самом деле? Я спорю в том числе и с «Рухабом, и со «Старладером» не столько о качестве контента, сколько о формате его подачи. Говорю, что нам нужен более серьезный формат, как в традиционном спорте. Но популярные ведущие в основном отстаивают текущее положение дел, что надо работать над картинкой, что формат уже привычный аудитории и надо его сохранить. Где-то нужно найти золотую середину, чтобы не расстроить текущую аудиторию, но при этом не превращаться в узконаправленное комьюнити. Нужно создать понятный интерфейс для новой, более широкой аудитории».

Напомним, что ранее Антон Черепенников раскритиковал комментаторов StarLadder, которые освещают матчи турнира The Summit 6 по Dota 2. После этого Черепенников пригласил Лепехина обсудить на стриме работу студий. На следующий день Лепехин поделился впечатлениями от разговора с главой холдинга ESforce, заявив, что из подкаста получилась клоунада.

Полную версию комментария Антона Черепенникова можно прочитать на портале CyberSport.ru.

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