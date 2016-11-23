Шишкарев будет избираться на пост казначея Международной федерации гандбола
Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев получил предложение избираться на должность казначея Международной федерации гандбола. Об этом глава ФГР сообщил во время исполкома, который проходит сегодня в Москве.
Шишкарев на прошлой неделе побывал в Австрии на Конгрессе Европейской федерации гандбола, где состоялись выборы президента ЕГФ, членов исполкома ЕГФ и других руководящих органов организации. Президент Федерации гандбола России мог войти в состав исполкома ФГР, однако незадолго до выборов снял свою кандидатуру.
Как пояснил Сергей Шишкарев, он будет избираться в руководство Международной федерации гандбола.
«Нет никакой интриги, что я снял свою кандидатуру с выборов в исполком ЕГФ. Дело в том, что я получил предложение баллотироваться на должность казначея Международной федерации гандбола. Я с благодарностью принял это предложение и буду избираться», - сообщил Шишкарев во время исполкома ФГР.
Как пояснил президент Федерации гандбола России, Конгресс Международной федерации гандбола состоится в октябре или ноябре 2017 года.