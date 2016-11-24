Валерий Рейнгольд: Уверен, никаких ультиматумов Каррера не ставил

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд не верит информации о том, что главный тренер команды Массимо Каррера поставил ультиматум клубу.

«Ультиматум? Это слишком громкое слово. Уверен, что никаких ультиматумов Каррера не ставил. Он мог высказать недовольство тем, что о всех приобретениях его должны ставить в известность и интересоваться его мнением о новичках. Не более того», - сказал Рейнгольд.

Ранее сайт Чемпионат.com сообщил, что Каррера недоволен, что переход в «Спартак» вратаря «Амкара» Александра Селихова не был с ним согласован. Кроме того, сообщает издание, итальянскому специалисту предлагают игроков, которых он не хочет видеть в команде. Отмечается, что Каррера будто бы написал письмо Федуну, в котором сообщил, что в случае повторения таких ситуаций по окончании первой части сезона он вынужден будет покинуть клуб.