«Ростов» - «Бавария». Стартовые составы
Стали
известны стартовые составы команд в матче пятого тура группового турнира Лиги
чемпионов между «Ростовом» и «Баварией».
«Ростов»:
Джанаев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз,
Азмун.
«Бавария»:
Ульрайх, Бернат, Бадштубер, Боатенг, Рафинья, Тиаго, Саншеш, Лам, Рибери,
Левандовски, Коста.
Матч
начнется в 20:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую
трансляцию.
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