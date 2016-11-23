«Адмирал» на выезде обыграл «Югру»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Югрой» и «Адмиралом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Адмирала».
Единственный
гол в активе Виктора Александрова. «Адмирал» набрал 48 очков и занимает седьмое
место на Востоке. У «Югры» 39 очков и 12-е место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Югра - Адмирал - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Александров (Лугин), 52:36 (0:1).
Место и дата
23 ноября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически