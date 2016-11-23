Отдельная структура создана в Москве для подготовки в ЧМ-2018

Отдельный Департамент для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году создан в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об оптимизации исполнения полномочий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года и совершенствовани ю структуры органов исполнительной власти города.

Как стало известно «Советскому спорту», новое ведомство является правопреемником департамента физической культуры и спорта Москвы и возьмет на себя часть обязанностей департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма, в названии которого больше не будет слова «туризм».

Николай Гуляев назначен руководителем департамента спорта и туризма Москвы