Отдельная структура создана в Москве для подготовки в ЧМ-2018
Отдельный Департамент для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году создан в Москве.
Мэр
столицы Сергей
Собянин подписал
постановление
об оптимизации
исполнения
полномочий
по подготовке
и проведению
чемпионата
мира по футболу
2018 года и Кубка
конфедераций
2017 года и совершенствовани
Как стало известно «Советскому спорту», новое ведомство является правопреемником департамента физической культуры и спорта Москвы и возьмет на себя часть обязанностей департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма, в названии которого больше не будет слова «туризм».
Николай Гуляев назначен руководителем департамента спорта и туризма Москвы
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