«Витязь» в гостях вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Витязя» переиграли на выеде уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

У хозяев заброшенной шайбой отметился Александр Логинов. У «Витязя» точные броски на счету Миро Аалтонена и Романа Хорака.

Первую игру «на ноль» в этом сезоне провел голкипер уфимцев Никлас Сведберг. Отметим, что это была сотая игра шведского вратаря в составе «Салавата».

В следующей встрече25 ноября «Салават Юлаев» встретится в Уфе с московским «Динамо». «Витязь» в тот же день сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом».