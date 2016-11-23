«Трактор» в овертайме уступил московскому «Динамо»
«Трактор» дома проиграл московскому «Динамо» (1:2 О.Т) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. У хозяев льда отличились Максим Якуценя, у гостей - Илья Никулин.
В овертайме победу бело-голубым принес точный бросок Егора Дугина.
Челябинцы занимают на данный момент пятое место в Восточной конференции, москвичи идут восьмыми на Западе.
25 ноября «Трактор» примет «Локомотив», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым.
Матч
Трактор - Динамо - 1:2 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Никулин (Кокарев), 37:00 (0:1). Якуценя (Кольцов), 38:02 (1:1). Дугин (Карпов), 61:12 (1:2).
Место и дата
23 ноября 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция
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