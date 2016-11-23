В FIFA 17 можно будет поиграть бесплатно в эти выходные

EA Sports объявила, что в FIFA 17 можно будет бесплатно поиграть с 24 по 27 ноября на Xbox One и PlayStation 4.

В демонстрационной версии будут доступны режим карьеры, Ultimate Team и «частично» сюжетный режим. Заработанный прогресс перенесется в купленную версию, если вы когда-нибудь соберетесь ее приобрести.

FIFA 17 — двадцать четвёртая футбольная игра из серии игр FIFA, выпущена для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра впервые в истории серии работает на движке Frostbite Engine.