В FIFA 17 можно будет поиграть бесплатно в эти выходные
EA Sports объявила, что в FIFA 17 можно будет бесплатно поиграть с 24 по 27 ноября на Xbox One и PlayStation 4.
You can play #FIFA17 for free November 24th- 27th!https://t.co/NKkYZZcv3J pic.twitter.com/kUx17QpPrN— Electronic Arts (@EA) 22 ноября 2016 г.
В демонстрационной версии будут доступны режим карьеры, Ultimate Team и «частично» сюжетный режим. Заработанный прогресс перенесется в купленную версию, если вы когда-нибудь соберетесь ее приобрести.
FIFA 17 — двадцать четвёртая футбольная игра из серии игр FIFA, выпущена для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Игра впервые в истории серии работает на движке Frostbite Engine.
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