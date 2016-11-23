Два очка Мозякина помогли «Магнитке» обыграть «Локомотив»
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Локомотив» (2:1) в регулярном чемпионата КХЛ.
У хозяев льда отличились Крис Ли и Виктор Антипин (в обоих случаях ассистентом выступил Сергей Мозякин), у гостей - Павел Красковский.
Уральский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.
25 ноября «Металлург» примет «Витязь», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с «Трактором».
Матч
Металлург Мг - Локомотив - 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Красковский (Коршков, Полунин), 8:28 (0:1). Ли (Мозякин, Антипин), 30:24 (1:1). Антипин (Мозякин, Ли), 38:39 (2:1).
Место и дата
23 ноября 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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