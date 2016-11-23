Чемпионка Египта и Африки по вольной борьбе была забита до смерти отцом из-за соцсетей

Трагически погибла Рим Магди, чемпионка Египта и Африки по вольной борьбе среди юниорок. Убийца – ее собственный отец, который был недоволен увлечением девушки соцсетями.



Как сообщает Lenta.ru, прокуратура города Исмаилия выдала ордер на арест отца. Его зовут Магди Кабурия, и он сам успешно занимался вольной борьбой в прошлом. По пути домой с тренировки Магди Кабурия поссорился с дочерью. Он считал, что девушка чрезмерно увлеклась социальными сетями и пропускает тренировки из-за этого. В результате он забил ее до смерти. Ранее он ударил дочь во время тренировки.

Отметим, что Магди Кабурия — чемпион мира по вольной борьбе 1959 года. Убитая им дочь также была обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира среди юниорок.