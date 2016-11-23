Чемпионка Египта и Африки по вольной борьбе была забита до смерти отцом из-за соцсетей
Трагически
погибла Рим Магди, чемпионка Египта и Африки по
вольной борьбе среди юниорок. Убийца – ее собственный отец, который был
недоволен увлечением девушки соцсетями.
Как
сообщает Lenta.ru, прокуратура города Исмаилия
выдала ордер на арест отца. Его зовут
Магди Кабурия, и он сам успешно занимался вольной борьбой в прошлом. По пути
домой с тренировки Магди Кабурия поссорился с дочерью. Он считал, что девушка
чрезмерно увлеклась социальными сетями и пропускает тренировки из-за
этого. В результате он забил ее до
смерти. Ранее он ударил дочь во время тренировки.
Отметим, что Магди
Кабурия — чемпион мира по вольной борьбе 1959 года.
Убитая им дочь также была обладательницей бронзовой медали на чемпионате мира
среди юниорок.
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