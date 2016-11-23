«Амур» в серии буллитов переиграл «Автомобилист»
Хоккеисты «Амура» в серии послематчевых буллитов переиграли «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.
В основное время у «Автомобилиста» заброшенной шайбой отметился Дмитрий Моня. В составе гостей точный бросок на счету Максима Кондратьева.
Решающий буллит на счету Алексея Бывальцева.
В следующем
матче 25 ноября «Амур» сыграет на выезде
с «Югрой». «Автомобилист» днем позже
примет на домашней арене «Куньлунь».
Матч
Автомобилист - Амур - 1:2 Б. (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Кондратьев (Зогорна, Коларж), 51:08 (0:1). Моня (Щитов, Торченюк), 56:46 (1:1).
Победный буллит:
Зогорна - 1:2.
Место и дата
23 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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