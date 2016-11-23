Анатолий Мещеряков: Незаменимых футболистов в «Локомотиве» нет

Вице-президент РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команду могут покинуть Алексей Миранчук и Александр Самедов. Он отметил, что в команде нет незаменимых футболистов.

«Из любой команды в любой момент может уйти любой игрок. Слухи про конкретные переходы не имеет смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. «Спартак» вот комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что уходит главный тренер сборной - это полный бред.

Конфликт Самедова и Семина? Я живу внутри (коллектива) и никаких конфликтов не вижу. Если существуют какое-то напряжение между тренером и любым игроком - я не говорю о Самедове, а вообще - то это значит, что игрок либо не выполняет установки тренера, или недостаточно отдается на поле. Это первое. А во-вторых, незаменимых у нас нет», - цитирует Мещерякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак», но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Эту информацию позднее опроверг представитель игрока Вадим Шпинев.

Напомним, что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть вероятность перехода и в европейский клуб.

Добавим, что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока контракта останется полгода.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.

Напомним, также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива» Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.

Также ранее сообщалось о возможности перехода в «Спартак» и Александра Самедова.