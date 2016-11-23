Анатолий Мещеряков: Незаменимых футболистов в «Локомотиве» нет
Вице-президент
РЖД, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал
информацию о том, что команду могут покинуть Алексей Миранчук и Александр
Самедов. Он отметил, что в команде нет незаменимых футболистов.
«Из любой команды в
любой момент может уйти любой игрок. Слухи про конкретные переходы не имеет
смысла обсуждать в принципе, если их кто-то запускает, значит, это кому-нибудь
нужно. Каждый вменяемый человек понимает, что слухи есть слухи. «Спартак» вот
комментирует слухи об уходе главного тренера, завтра кто-нибудь скажет, что
уходит главный тренер сборной - это полный бред.
Конфликт Самедова и Семина? Я живу внутри (коллектива) и никаких конфликтов не вижу. Если существуют какое-то напряжение между тренером и любым игроком - я не говорю о Самедове, а вообще - то это значит, что игрок либо не выполняет установки тренера, или недостаточно отдается на поле. Это первое. А во-вторых, незаменимых у нас нет», - цитирует Мещерякова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук договорился о переходе в «Спартак»,
но он не нужен главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Эту информацию
позднее опроверг представитель игрока Вадим Шпинев.
Напомним,
что по информации «Советского спорта», на 21-летнего полузащитника
сборной России претендуют и другие топовые российские клубы. При этом и вариант
продления контракта с «Локомотивом» окончательно отвергать не стоит. Также есть
вероятность перехода и в европейский клуб.
Добавим,
что контракт Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября 2017 года. Таким
образом, официально переговоры с другими клубами представители футболиста
смогут вести только после окончания чемпионата, когда до окончания срока
контракта останется полгода.
В
нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же
за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.
Напомним,
также СМИ сообщили об интересе «Спартака» к полузащитнику «Локомотива»
Александру Самедову. А накануне красно-белые официально объявили о подписании
контракта с голкипером «Амкара» Александром Селиховым.
Также ранее сообщалось о возможности перехода в «Спартак» и Александра Самедова.