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Андрей Пятницкий: Миранчук будет заметным усилением для «Спартака»

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал информацию о возможном переходе в стан красно-белых хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

Ранее 21-летний Миранчук отказался продлевать контракт с «Локомотивом», который истекает в конце 2017 года.

«На мой взгляд, наряду с Денисовым Давыдовым Алексей является одним из самых перспективных футболистов страны. Думаю, Миранчук будет заметным усилением для «Спартака», между прочим, при мне Алексей выступал за академию красно-белых. Я слышал слухи о переговорах футболиста с «Локомотивом», там вроде какие-то проблемы. По этой причине я верю в то, что основания для разговоров по этой сделке есть. Алексей своим стилем игры может вписаться в стиль выступлений «Спартака», это наверняка подкупает клуб. Поэтому, как мне кажется, «Спартак» будет готов потратить на этот трансфер даже больше средств, чем необходимо», - цитирует Пятницкого Rusfootball.info.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука две голевые передачи в 13 матчах. Всего же за карьеру он забил пять голов в 71 матче РФПЛ.



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