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Владимир Пономарев: Траоре просто никакой, с ним ЦСКА не угадал

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев проанализировал выступление команды в Лиге чемпионов. Также он поделился впечатлениями от матча команды против «Байера» (1:1)

«Удивлен тому, почему москвичи так и не дожали «Байер», ведь второй тайм таким классным в нашем исполнении получился. Играли здорово, движение хорошее было, и «Байер» подсел. Хотя первый тайм мы провалили, чего-то испугались и отскочили назад. Команда играет тогда, когда ей дают возможность играть, и наша оборона позволяла оппонентам спокойно принимать мяч, время на принятие решения, поэтому было очень сложно. Нужно было скомандовать, чтобы каждый со своим соперником играл плотно, на ноге сидели чтобы. Возможно, тогда бы и счет итоговый был бы другим.

Причины неудачи в Лиге чемпионов? Много объективных и субъективных причин. Первое - это огромное количество травм. Далее нас подвел Еременко, уличенный в наркотиках... ну куда это годится?! И потом, мы совсем не угадали с Ласина Траоре, ну он просто никакой! Неужели никто не мог подсказать перед его подписанием, в каком состоянии он находится?! Это не Вагнер Лав или Думбия», - цитирует Пономарева Rusfootball.info.

Встреча, прошедшая вчера в Москве, завершилась со счетом 1:1. Первый гол на 16-й минуте забили гости, и сделал этот нападающий немецкого клуба Кевин Волланд. В середине второго тайма полузащитник армейцев Бибрас Натхо реализовал одиннадцатиметровый и спас свою команду от поражения.  

Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого продолжают занимать последнее место в группе Е, набрав после 5-ти туров 3 очка. В активе «Байера» – 7 баллов и второе место.

Матч

ЦСКА - Байер - 1:1 (0:1)

Голы

Волланд 16 (0:1). Натхо 75 (1:1 - пен.).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Миланов, Дзагоев (Траоре, 83), Натхо, Головин, Вернблум, Чалов (Страндберг, 90)

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Едвай, Арангис, Брандт (Хавертц, 70), Кампль (Мехмеди, 90), Чалханоглу, Эрнандес, Волланд

Предупреждения:

Акинфеев, 37; Вернблум, 62 - Эрнандес, 72; Хенрихс, 74; Кампль, 77

Судья:

Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Место и дата

22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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