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Лучано Спаллетти: В матче с «Викторией» «Рома» готова правильно отреагировать на поражение от «Аталанты»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал о настрое команды на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Виктории» из Пльзеня.

Напомним, в последнем туре чемпионата Италии римляне потерпели гостевое поражение от «Аталанты» (1:2) и увеличили отставание от лидирующего «Ювентуса».

«Нам необходимо переломить эту тенденцию и думать завтра о тех людях, которые видели нашу неудачу в Бергамо. Мои футболисты разочарованы и хотят выправить ситуацию. Команда готова правильно отреагировать на поражение от «Аталанты», - цитирует Спаллетти Football Italia.

Встреча группы Е начнется в четверг в Риме в 23:05 мск.

«Рома» с 8 очками лидирует в квартете, для выхода в плей-офф турнира ей достаточно не проиграть. Чешский клую с тремя баллами - на последнем месте.

Матч

Рома - Виктория

Место и дата

24 ноября 23:05, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция



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