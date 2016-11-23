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Кучина и Шубенков получили четыре миллиона рублей премиальных за пропущенную Олимпиаду в Рио

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков получили премиальные в размере четырех миллионов рублей за летнюю Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, в которой они не участвовали. Об этом сообщили сами спортсмены.

«Мне уже перечислили премиальные – 4 миллиона рублей с вычетом 13% налога. Ощущения странные. Большой радости эти премиальные мне не принесли. У меня были совсем другие цели. Я была бы рада выступить на Олимпиаде», - цитирует Кучину «Р-Спорт»

О получении премиальных сообщил и Шубенков. «Призовые выплатили на днях, где-то в десятых числах. Четыре миллиона без подоходного налога, тысяч пятьсот пришлось оплатить в бюджет родного государства, а так все в полном объеме», - сказал спортсмен.

Напомним, что сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не был допущена на Олимпиаду в связи с массовым применением допинга российскими спортсменами и наличием государственного содействия этому. Мария Кучина – чемпионка мира 2015 в прыжках в высоту, Сергей Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге с барьерами.

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