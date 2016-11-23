Кучина и Шубенков получили четыре миллиона рублей премиальных за пропущенную Олимпиаду в Рио
Российские легкоатлеты Мария Кучина и Сергей Шубенков
получили премиальные в размере четырех миллионов рублей за летнюю
Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, в которой они не участвовали. Об этом сообщили
сами спортсмены.
«Мне уже перечислили премиальные – 4 миллиона рублей с вычетом 13%
налога. Ощущения странные. Большой радости эти премиальные мне не принесли. У
меня были совсем другие цели. Я была бы рада выступить на Олимпиаде», - цитирует
Кучину «Р-Спорт»
О получении премиальных сообщил и Шубенков. «Призовые выплатили на
днях, где-то в десятых числах. Четыре миллиона без подоходного налога, тысяч
пятьсот пришлось оплатить в бюджет родного государства, а так все в полном
объеме», - сказал спортсмен.
Напомним,
что сборная России по легкой атлетике, за исключением прыгуньи в длину Дарьи
Клишиной, не был допущена на Олимпиаду в связи с массовым применением допинга
российскими спортсменами и наличием государственного содействия этому. Мария
Кучина – чемпионка мира 2015 в прыжках в высоту, Сергей Шубенков – чемпион мира
2015 года в беге с барьерами.