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«ВКонтакте» и сеть кинотеатров «Формула Кино» покажут финал The Boston Major 2016

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10 декабря социальная сеть «ВКонтакте» и сеть кинотеатров «Формула Кино» покажут официальную русскоязычную трансляцию финала Бостонского мэйджора по игре Dota 2 в кинозалах сети. 

Посмотреть на большом экране развязку одного из главных киберспортивных соревнований зимы можно будет в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Билеты уже в продаже на сайте и в мобильном приложении сети «Формула Кино».

LAN-финал The Boston Major пройдет с 3 по 10 декабря в городе Бостон в Wang Theatre, вместительностью до 3500 зрителей. Призовой фонд турнира составит 3 000 000 долларов.

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