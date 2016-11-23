Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов (мол)0 : 1Бавария (мол)
Футбол  Ростов3 : 2Бавария
Футбол  Селтик- : -Барселона
Хоккей  Металлург2 : 1Локомотив
Футбол  Атлетико- : -ПСВ
Футбол  Наполи- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Гэбриелом

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Форвард из США Кенни Гэбриел  и «Локомотив-Кубань» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

«Спасибо «Локомотиву» за возможность попробовать свои силы на столь высоком уровне, за удовольствие быть здесь. Я желаю клубу всего самого лучшего. Надеюсь, этот сезон для «Локо» получится успешным и принесет много удовольствия краснодарским болельщикам», - сказал Гэбриел.

Американец провел за команду в общей сложности 10 игр, набирая в среднем 6,8 очков в Еврокубке и 3,8 в Единой лиге ВТБ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Центровой Эйрс покинул ЦСКАЦентровой Джефф Эйрс покинул ЦСКА по истечении срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба.Димитрис Итудис: «Калев» – конкурентоспособная команда с отличным тренеромГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после выездной победы своей команды над «Калевом» в матче Единой лиги ВТБ похвалил соперника за проявленный характер.ЦСКА обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ«Калев» дома уступил ЦСКА в Единой лиге ВТБ.ЦСКА отзаявил Де Коло, чтобы заявить ФрилэндаЦСКА отзаявил разыгрывающего Нандо Де Коло, который продолжает восстанавливаться после травмы левой ноги.Димитрис Итудис: ЦСКА необходимо справиться с атлетизмом «Калева»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил «Калев», с которым чемпионы Единой лиги ВТБ сыграют в понедельник в Таллине.УНИКС дома обыграл ВЭФМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ВЭФом завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 89:84 в пользу УНИКСа.«Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл «Автодор»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Автодором» и «Локомотивом-Кубанью» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча - 88:79 в пользу «Локомотива-Кубани».«Парма» уступила «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 67:61 в пользу «Цмоки-Минск».«Локомотив-Кубань» обыграл «Олимпию» в Кубке Европы«Локомотив-Кубань» дома взял верх над словенской «Олимпией» в 6-м туре группового турнира Кубка Европы.«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».«Мне в России легко. Я ведь из Белоруссии!».Центровой УНИКСа Артем Параховский – о поражении в матче Евролиги с «Аналолу Эфесом», тяжелом турнирном графике и жизни в Казани.Сергей Тараканов: Обрадович пока не выдающийся, но знающий тренерОлимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов считает, что серба Сашу Обрадовича, возглавившего краснодарский «Локомотив-Кубань», в силу возраста пока нельзя назвать выдающимся баскетбольным специалистом, но знающим тренером он является точно.Андрей Ведищев: Жду от Обрадовича более продуктивного тренировочного процесса и результатовПрезидент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев рассказал, почему должность главного тренера команды доверена Саше Обрадовичу.Саша Обрадович: «Локомотив-Кубань» – большой шаг вперед в моей карьереНазначенный главным тренером «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович поделился ожиданиями от работы с краснодарским клубом.Саша Обрадович возглавил «Локомотив-Кубань»«Локомотив-Кубань» заключил контракт с новым главным тренером Сашей Обрадовичем, сообщает «Р-Спорт».Артурс Шталбергс: Перед игрой с «Зенитом» были вынуждены вносить изменения в тактику из-за травмГлавный тренер «Нижнего Новгорода» Артурс Шталбергс поделился впечатлениями от матча Единой лиги ВТБ против «Зенита» (88:101).Василий Карасев: По грубым подсчетам, восстановление Сергея Карасева займет полтора-два месяцаГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев подвел итоги матча Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (101:88) и рассказал о сроках восстановления форварда Сергея Карасева.«Зенит» благодаря 28 очкам Тулсона обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБПетербургский «Зенит» дома нанес поражение «Нижнему Новгороду» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 101:88 (28:17, 22:28, 24:25, 27:18).ВЭФ обыграл «Автодор»Латвийский ВЭФ дома обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Итоговый счет матча - 87:76.«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Цмоки-Минск»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубанью» и «Цмоки-Минск» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 87:63 в пользу «железнодорожников».«Химки» обыграли «Енисей», Швед набрал 23 очкаМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Енисеем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 72:64 в пользу «Химок».
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
Кенни Габриэл
Кенни Габриэлвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение