«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Гэбриелом
Форвард из
США Кенни Гэбриел и «Локомотив-Кубань» расторгли
контракт по согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт российского
клуба.
«Спасибо «Локомотиву» за возможность попробовать свои силы на
столь высоком уровне, за удовольствие быть здесь. Я желаю клубу всего самого
лучшего. Надеюсь, этот сезон для «Локо» получится успешным и принесет много
удовольствия краснодарским болельщикам», - сказал Гэбриел.
Американец провел за команду в общей сложности 10 игр,
набирая в среднем 6,8 очков в Еврокубке и 3,8 в Единой лиге ВТБ.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически