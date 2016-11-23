«Локомотив-Кубань» расторг контракт с американским форвардом Гэбриелом

Форвард из США Кенни Гэбриел и «Локомотив-Кубань» расторгли контракт по согласию сторон. Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

«Спасибо «Локомотиву» за возможность попробовать свои силы на столь высоком уровне, за удовольствие быть здесь. Я желаю клубу всего самого лучшего. Надеюсь, этот сезон для «Локо» получится успешным и принесет много удовольствия краснодарским болельщикам», - сказал Гэбриел.

Американец провел за команду в общей сложности 10 игр, набирая в среднем 6,8 очков в Еврокубке и 3,8 в Единой лиге ВТБ.