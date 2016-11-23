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«Бешикташ» - «Бенфика». Болельщики хозяев провели акцию в поддержку глухих

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Бешикташ» принимает «Бенфику» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. В начале матча турецкие болельщики провели акцию в поддержку глухих и слабослышащих.

На первой минуте матча турецкие любители футбола поддерживали свою команду языком жестов, не издавая звуков. Также в акции просили принять участие и поклонников «Бенфики», но на первой минуте были слышны скандирования гостей из Португалии.

Этой акцией «Бешикташ» выразил солидарность со всеми глухими и слабослышащими в преддверии 3 декабря - международного дня инвалидов.

Матч

Бешикташ - Бенфика - 2:3 (0:3)

2-й тайм

Голы

Гедеш 10 (0:1). Семеду 25 (0:2). Фейса 31 (0:3). Тосун 58 (1:3). Куарежма 83 (2:3 - пен.).

Состав

Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Нукан, 60), Генюл (Тосун, 46), Марсело, Арслан (Инлер, 46), Озьякуп, Хатчинсон, Абубакар, Куарежма

Бенфика: Эдерсон, Линделеф, Луизао, Семеду, Фейса, Элизеу (Алмейда, 27), Гедеш (Самарис, 75), Черви (Силва, 64), Пицци, Сальвио, Митроглу (Хименес, 86)

Предупреждения:

Арслан, 29 - Пицци, 34; Луизао, 76

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

23 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция

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