«Бешикташ» - «Бенфика». Болельщики хозяев провели акцию в поддержку глухих

«Бешикташ» принимает «Бенфику» в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов. В начале матча турецкие болельщики провели акцию в поддержку глухих и слабослышащих.

На первой минуте матча турецкие любители футбола поддерживали свою команду языком жестов, не издавая звуков. Также в акции просили принять участие и поклонников «Бенфики», но на первой минуте были слышны скандирования гостей из Португалии.

Этой акцией «Бешикташ» выразил солидарность со всеми глухими и слабослышащими в преддверии 3 декабря - международного дня инвалидов.