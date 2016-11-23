«Бешикташ» - «Бенфика». Болельщики хозяев провели акцию в поддержку глухих
«Бешикташ» принимает «Бенфику» в матче пятого тура
группового турнира Лиги чемпионов. В начале матча турецкие болельщики провели
акцию в поддержку глухих и слабослышащих.
На первой минуте матча турецкие любители футбола
поддерживали свою команду языком жестов, не издавая звуков. Также в акции
просили принять участие и поклонников «Бенфики», но на первой минуте были
слышны скандирования гостей из Португалии.
Этой акцией «Бешикташ» выразил солидарность со всеми глухими и слабослышащими в преддверии 3 декабря - международного дня инвалидов.
Матч
Бешикташ - Бенфика - 2:3 (0:3)2-й тайм
Голы
Гедеш 10 (0:1). Семеду 25 (0:2). Фейса 31 (0:3). Тосун 58 (1:3). Куарежма 83 (2:3 - пен.).
Состав
Бешикташ: Агосто, Бек, Адриано, Тошич (Нукан, 60), Генюл (Тосун, 46), Марсело, Арслан (Инлер, 46), Озьякуп, Хатчинсон, Абубакар, Куарежма
Бенфика: Эдерсон, Линделеф, Луизао, Семеду, Фейса, Элизеу (Алмейда, 27), Гедеш (Самарис, 75), Черви (Силва, 64), Пицци, Сальвио, Митроглу (Хименес, 86)
Предупреждения:
Арслан, 29 - Пицци, 34; Луизао, 76
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
23 ноября 20:45, Водафон-Арена, Онлайн-трансляция