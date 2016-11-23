Эбуэ Куасси: У «Краснодара» много травмированных, но Шалимов знает, как решать эту проблему

Полузащитник «Краснодара» Эбуэ Куасси поделился ожиданиями от матча против «Зальцбурга». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги Европы.

«Мы очень правильно сыграли в Австрии, теперь нам надо будет просто сделать то же самое. Игра будет сложной, у «Зальцбурга» есть изменения, но мы к ним готовы. Да, сейчас в нашей команде много травмированных, и мы имеем намного меньше кадровых вариантов, нежели тогда, в сентябре, когда играли в Зальцбурге. Но у нас есть тренер, который знает, как решать эту проблему», - цитирует Куасси Sportbox.ru.

Матч «Краснодар» - «Зальцбург» состоится 24 ноября и начнется 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.