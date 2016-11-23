Дик Адвокат: «Заря» - очень сильная и хорошо организованная команда

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча против «Зари». Напомним, что командам предстоит сыграть в пятом туре группового турнира Лиги Европы.

- Если нам удастся победить завтра, то мы сделаем большой шаг к плей-офф Лиги Европы. В последнем туре нам придется сыграть против «Фейеноорда», поэтому хотелось бы победить завтра. У нас в обойме 22 человека, поэтому будет смотреть на тех, кто готов играть сейчас, а кому следует отдохнуть.



Мне было нужно шесть недель, для того, чтобы полностью узнать команду и игроков. Поначалу у нас не все получалось. Но сейчас мы набрали ход. Хорошо выглядим в чемпионате и можем выйти в плей-офф Лиги Европы. Надеюсь на то, что счет после завтрашней игры полностью нас удовлетворит.



- Что думаете о готовности «Зари» к Лиге Европы, ведь уже можно сделать какой-то вывод, так как прошло четыре тура?

- «Заря» очень сильная и хорошо организованная команда. У них есть игроки из «Шахтера». Много молодых ребят. «Заря» - высокопрофессиональная команда, которая идет в лидирующей тройке внутреннего чемпионата. Думаю, что 1:1 в Одессе – это хороший счет для нас. Завтра нам также будет непросто, - цитирует Адвоката официальный сайт «Зари».

Матч «Фенербахче» - «Заря» состоится 24 ноября. Начало в 19:00 по Москве.