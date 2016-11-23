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Жозе Моуринью: Хочу ли я оставаться в «МЮ» больше трех лет? Конечно

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как долго он хотел бы работать в этом клубе.

Напомним, контракт португальского специалиста с «МЮ», подписанный в мае, рассчитан на три года.

«Давайте идти шаг за шагом. Я только начинаю отрабатывать контракт с клубом, я в начале этого процесса. Если вы спросите меня, хочу ли я оставаться в «Манчестер Юнайтед» больше трех лет, я отвечу: «Конечно». Но я понимаю, что должен заслужить, заработать это. Если клуб посчитает, что я заслужил эту возможность, то я буду очень и очень горд. Работа главного тренера «Юнайтед» оказалась сложной, как я и ожидал», - цитирует Моуринью Goal.

После 12-ти туров чемпионата Англии «МЮ» с 19 очками занимает шестое место.

В Лиге Европы клуб из Манчестера после четырех туров группового этапа занимает третье место, уступая одно очко «Фенербахче» и «Фейеноорду». В четверг он дома встретится в голландским клубом.

Матч

Манчестер Юнайтед - Фейеноорд

Место и дата

24 ноября 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция





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